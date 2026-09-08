Agentes do Segurança Presente apreenderam ferramentas e tubulação de cobre em Mesquita, Baixada Fluminense - Reprodução/Segurança Presente

Agentes do Segurança Presente apreenderam ferramentas e tubulação de cobre em Mesquita, Baixada Fluminense Reprodução/Segurança Presente

Publicado 08/09/2026 16:03

Mesquita - Um homem de 39 anos foi preso após o furto de cerca de 50 quilos de tubulação de cobre de um estabelecimento na Estrada Feliciano Sodré, no bairro Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo agentes do Segurança Presente, ele foi localizado depois de fugir pela linha férrea.

A equipe havia recebido a informação de que dois homens teriam acabado de furtar a antiga Clínica Climol. De acordo com os agentes, os suspeitos correram ao perceber a aproximação dos policiais e atravessaram a linha férrea por uma passarela.

Durante a fuga, uma mochila foi arremessada para a área da ferrovia. Um dos homens conseguiu escapar, enquanto o suspeito de 39 anos foi alcançado e abordado. Segundo os policiais, ele confessou participação no furto.

A mochila foi posteriormente encontrada pela Guarda Municipal de Mesquita. Dentro dela, havia ferramentas que, conforme a ocorrência, teriam sido utilizadas na ação.

Funcionários do estabelecimento relataram aos agentes que presenciaram o furto e apresentaram a tubulação de cobre que teria sido abandonada durante a fuga.

O suspeito foi levado para a 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi registrado. Após a análise da ocorrência, ele permaneceu preso por furto. O material recuperado e as ferramentas foram apreendidos e ficaram na delegacia. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.