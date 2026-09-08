Agentes do Segurança Presente apreenderam ferramentas e tubulação de cobre em Mesquita, Baixada Fluminense Reprodução/Segurança Presente

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Aline Martins
Mesquita - Um homem de 39 anos foi preso após o furto de cerca de 50 quilos de tubulação de cobre de um estabelecimento na Estrada Feliciano Sodré, no bairro Juscelino, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo agentes do Segurança Presente, ele foi localizado depois de fugir pela linha férrea.
A equipe havia recebido a informação de que dois homens teriam acabado de furtar a antiga Clínica Climol. De acordo com os agentes, os suspeitos correram ao perceber a aproximação dos policiais e atravessaram a linha férrea por uma passarela.
Durante a fuga, uma mochila foi arremessada para a área da ferrovia. Um dos homens conseguiu escapar, enquanto o suspeito de 39 anos foi alcançado e abordado. Segundo os policiais, ele confessou participação no furto.
A mochila foi posteriormente encontrada pela Guarda Municipal de Mesquita. Dentro dela, havia ferramentas que, conforme a ocorrência, teriam sido utilizadas na ação.
Funcionários do estabelecimento relataram aos agentes que presenciaram o furto e apresentaram a tubulação de cobre que teria sido abandonada durante a fuga.
O suspeito foi levado para a 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi registrado. Após a análise da ocorrência, ele permaneceu preso por furto. O material recuperado e as ferramentas foram apreendidos e ficaram na delegacia. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.