Agentes do Segurança Presente apreenderam ferramentas e tubulação de cobre em Mesquita, Baixada Fluminense Reprodução/Segurança Presente
Homem é preso após furto de cerca de 50 quilos de cobre em Mesquita
Suspeito de 39 anos foi localizado por agentes do Segurança Presente após fuga pela linha férrea em Juscelino
Homem é preso após furto de cerca de 50 quilos de cobre em Mesquita
Suspeito de 39 anos foi localizado por agentes do Segurança Presente após fuga pela linha férrea em Juscelino
Grupo é preso com revólver e mais de mil porções de drogas em Mesquita
Segundo a PM, suspeitos tentaram fugir durante ação do 20º BPM na comunidade da Chatuba/Coreia
Dois homens são presos com 17 cartões bancários e R$ 2,8 mil em Mesquita
Suspeitos foram flagrados realizando saques com cartões em nomes distintos. Ocorrência foi registrada como estelionato
Dois homens são presos com cocaína, crack e maconha em Mesquita
Policiais apreenderam 367 porções de drogas e um rádio transmissor durante ação na comunidade do Sebinho
Dois homens são detidos após furto de ar-condicionado em Mesquita
Suspeitos foram localizados por equipes da Guarda Municipal e levados para a 53ª DP
PM apreende arma, munições e drogas durante ação em Mesquita
Um homem foi preso e um jovem apreendido após abordagem de policiais do 20º BPM na localidade do Sebinho
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