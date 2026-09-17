Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack, maconha e rádio em oper~c"ao na comunidade da Chatuba Reprodução/Polícia Militar
Homem é preso com mais de 400 porções de drogas em Mesquita
Segundo a Polícia Militar, cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor foram apreendidos na Chatuba
Homem é preso com mais de 400 porções de drogas em Mesquita
Segundo a Polícia Militar, cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor foram apreendidos na Chatuba
Serviços da Dívida Ativa de Mesquita chegam ao Espaço Colabore
Novo ponto de atendimento se soma à sede da prefeitura e à internet, permitindo diversos serviços
Homem é preso após furto de cerca de 50 quilos de cobre em Mesquita
Suspeito de 39 anos foi localizado por agentes do Segurança Presente após fuga pela linha férrea em Juscelino
Grupo é preso com revólver e mais de mil porções de drogas em Mesquita
Segundo a PM, suspeitos tentaram fugir durante ação do 20º BPM na comunidade da Chatuba/Coreia
Dois homens são presos com 17 cartões bancários e R$ 2,8 mil em Mesquita
Suspeitos foram flagrados realizando saques com cartões em nomes distintos. Ocorrência foi registrada como estelionato
Dois homens são presos com cocaína, crack e maconha em Mesquita
Policiais apreenderam 367 porções de drogas e um rádio transmissor durante ação na comunidade do Sebinho
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