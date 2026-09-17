Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack, maconha e rádio em oper~c"ao na comunidade da Chatuba Reprodução/Polícia Militar

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Aline Martins
Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar na localidade conhecida como Bicão, na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, agentes do 20º BPM apreenderam 200 pinos de cocaína, 120 pedras de crack e 100 trouxinhas de maconha.
Os policiais faziam patrulhamento para combater o tráfico de drogas quando perceberam um grupo em atitude considerada suspeita. De acordo com a PM, os homens correram ao notar a aproximação das equipes, mas um deles foi alcançado e detido.
Drogas e rádio apreendidos
Durante a ação, os agentes também encontraram um rádio transmissor. Ao todo, foram apreendidas 420 porções de drogas, conforme as quantidades informadas pela Polícia Militar.
O homem e o material foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a PM, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.