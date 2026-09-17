Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack, maconha e rádio em oper~c"ao na comunidade da Chatuba - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack, maconha e rádio em oper~c"ao na comunidade da Chatuba Reprodução/Polícia Militar

Publicado 17/09/2026 11:15

Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar na localidade conhecida como Bicão, na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo a corporação, agentes do 20º BPM apreenderam 200 pinos de cocaína, 120 pedras de crack e 100 trouxinhas de maconha.

Os policiais faziam patrulhamento para combater o tráfico de drogas quando perceberam um grupo em atitude considerada suspeita. De acordo com a PM, os homens correram ao notar a aproximação das equipes, mas um deles foi alcançado e detido.

Drogas e rádio apreendidos

Durante a ação, os agentes também encontraram um rádio transmissor. Ao todo, foram apreendidas 420 porções de drogas, conforme as quantidades informadas pela Polícia Militar.

O homem e o material foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a PM, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.