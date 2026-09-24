Agentes do 20º BPM apreenderam cinco rádios e drogas em ação na região do Sebinho, em Mesquita - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam cinco rádios e drogas em ação na região do Sebinho, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar

Publicado 24/09/2026 15:10

Policiais militares do 20º BPM apreenderam cinco rádios transmissores, 36 pinos de cocaína e 105 papelotes de maconha durante uma ação realizada nas proximidades da comunidade do Sebinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense . Um homem foi detido durante a ocorrência, encaminhado à delegacia e posteriormente liberado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento ostensivo na região com o objetivo de conter a atuação e a expansão territorial de facções criminosas. Após a estabilização e o vasculhamento da área, os policiais localizaram um homem que estava com os entorpecentes e os equipamentos de comunicação.

Drogas e rádios foram apreendidos

Durante a ação, os militares apreenderam cinco rádios transmissores, além dos 36 pinos de cocaína e dos 105 papelotes de maconha. O suspeito foi detido e levado para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada e todo o material encontrado pelos policiais ficou apreendido.

As informações divulgadas pela Polícia Militar não detalham se os rádios estavam ligados ou em qual frequência operavam. Também não foi informado se outras pessoas foram abordadas durante a ação na região.

Homem foi ouvido e liberado

Na delegacia, foi realizada uma consulta aos sistemas de segurança para verificar a situação do homem detido. De acordo com a Polícia Militar, não foram encontradas pendências criminais contra ele. O suspeito foi ouvido pela autoridade policial e teve a ocorrência registrada. Depois dos procedimentos realizados na unidade, ele acabou liberado.

Apesar da apreensão dos entorpecentes e dos equipamentos de comunicação, o material divulgado não informa qual enquadramento foi dado ao caso pela autoridade policial. Os cinco rádios transmissores e as drogas permaneceram apreendidos na 53ª DP.