Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura - Divulgação

Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação

Publicado 06/10/2026 10:50

Mesquita segue com inscrições abertas para o projeto Mais Idade Mais Inclusão, que oferece gratuitamente atividades esportivas e acompanhamento multidisciplinar para pessoas idosas e pessoas com deficiência. A programação acontece na Vila Olímpica de Mesquita, em Cosmorama, e no Campo do Brasileirinho, na Chatuba, com modalidades adaptadas às condições dos participantes.

Entre as atividades oferecidas estão ginástica, atletismo, vôlei, vôlei sentado, dança, tênis de mesa adaptado e jogos lúdicos. O projeto também conta com dança em cadeira de rodas e natação voltada a pessoas com deficiência, ampliando as opções para participantes com diferentes necessidades e condições de mobilidade.

De acordo com as informações divulgadas sobre a iniciativa, as atividades são planejadas considerando as condições de cada participante. Além da prática esportiva, a proposta envolve ações voltadas à convivência, à autonomia e à participação social.

O atendimento não fica restrito às modalidades esportivas. Os inscritos também terão acompanhamento de uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de terapia ocupacional, fisioterapia, assistência social, educação física e psicologia.

Atividades em dois pontos de Mesquita

As ações do Mais Idade Mais Inclusão são realizadas em dois bairros do município. Em Cosmorama, os participantes são atendidos na Vila Olímpica de Mesquita, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita, sem número. Já na Chatuba, as atividades acontecem no Campo do Brasileirinho, que fica na Rua Dr. Godoy, 461.

A iniciativa é realizada pela ADV Esportes, com apoio da Prefeitura de Mesquita e patrocínio da Light. O projeto também conta com incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Os interessados em participar devem realizar uma pré-inscrição por meio de formulário disponível na internet. Após o preenchimento do cadastro, são encaminhadas as orientações necessárias para a participação nas atividades.