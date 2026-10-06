Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação
Mesquita segue com inscrições abertas para projeto de esporte e inclusão
Mais Idade Mais Inclusão atende pessoas idosas e pessoas com deficiência em Cosmorama e na Chatuba
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Investigado por roubo de carga é preso pela Polícia Civil na Baixada
Homem era alvo de mandado de prisão e foi localizado após trabalho de inteligência da delegacia especializada
PM apreende drogas e cinco rádios transmissores durante ação em Mesquita
Homem foi detido nas proximidades da comunidade do Sebinho com 36 pinos de cocaína e 105 papelotes de maconha
Homem é preso com mais de 400 porções de drogas em Mesquita
Segundo a Polícia Militar, cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor foram apreendidos na Chatuba
Serviços da Dívida Ativa de Mesquita chegam ao Espaço Colabore
Novo ponto de atendimento se soma à sede da prefeitura e à internet, permitindo diversos serviços
Homem é preso após furto de cerca de 50 quilos de cobre em Mesquita
Suspeito de 39 anos foi localizado por agentes do Segurança Presente após fuga pela linha férrea em Juscelino
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