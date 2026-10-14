Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura - Divulgação

Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação

Publicado 14/10/2026 09:46

Prefeitura de Mesquita inicia, no dia 26 de outubro, o período de pré-matrícula para o ano letivo de 2027 na rede municipal de ensino. O procedimento será realizado exclusivamente pela internet, no site educa.mesquita.rj.gov.br, e atenderá novos estudantes e alunos que desejam transferência nas modalidades contempladas pelo processo.

As inscrições serão divididas em três etapas, com prazos específicos para cada modalidade. Estudantes que já estão matriculados e permanecerão na mesma unidade escolar não precisam participar da pré-matrícula. Nesse caso, a renovação deverá ser feita diretamente na escola, em novembro.

Confira as datas e os critérios de inscrição



A primeira etapa será destinada à Educação Especial e a estudantes com transtornos de aprendizagem, entre os dias 26 e 30 de outubro, a partir das 10h do primeiro dia. O atendimento inclui alunos com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), altas habilidades, dislexia, discalculia e TDAH, entre outras condições. Não será exigido laudo médico para a matrícula.

Durante a inscrição, os responsáveis deverão indicar três escolas de preferência. Posteriormente, os estudantes passarão por uma avaliação da equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação.

Entre 16 e 30 de novembro, será a vez da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental em horário parcial. A etapa contempla crianças de 0 a 6 anos completos até 31 de março de 2027 que ainda não estudam na rede municipal ou pretendem mudar de unidade. As vagas de creche serão distribuídas por sorteio público, enquanto a pré-escola e o 1º ano seguirão prioritariamente as preferências indicadas pelos responsáveis.

Escolas de horário integral e distribuição das vagas



A última fase ocorrerá de 7 a 11 de dezembro, para o Ensino Fundamental em horário integral. As vagas serão destinadas às escolas municipais Cruzeiro do Sul, no bairro Cruzeiro do Sul, Irena Sendler, na Coreia, e Padre Nino Miraldi, em Jacutinga. As unidades funcionam das 7h às 17h e oferecem quatro refeições diárias.



O preenchimento das vagas sujeitas a sorteio seguirá os critérios e prazos estabelecidos na Resolução de Matrícula, publicada anualmente no Diário Oficial do Município. Terão prioridade famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, famílias monoparentais, pessoas com deficiência, crianças não contempladas no ano anterior e famílias em vulnerabilidade social, além de outros fatores previstos na regulamentação.



A Prefeitura também avaliará a demanda por vagas de forma regionalizada, considerando as características das famílias de cada localidade. O processo contará com uma lista pública de espera, válida durante todo o ano letivo, para organizar o atendimento aos estudantes que não conseguirem vaga inicialmente.