Codin apresentará serviços e esclarecerá dúvidas sobre a concessão de incentivos fiscais, no ContinRio, em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 22/08/2024 20:56

Miguel Pereira - A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) participa, na quinta e sexta-feira desta semana (22 e 23), do ContinRio, que reúne contabilistas de todas as reuniões do estado, em Miguel Pereira, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ). Durante o evento, a Codin apresentará, em seu estande, os serviços que disponibiliza e esclarecerá dúvidas sobre a concessão de incentivos fiscais em território fluminense, processo que é a principal porta de entrada de novos investimentos no Estado do Rio de Janeiro.



Quem for ao ContinRio, que será realizado no Hotel Guararapes, contará com um atendimento personalizado da Codin para dirimir dúvidas. A Companhia tem como foco principal o apoio a empresas interessadas em pleitear incentivos fiscais no estado para executar seus investimentos, ação conectada à atividade exercida pelos contabilistas nas instituições onde trabalham.

"Ficamos muito honrados com o convite do CRC-RJ para participar do ContinRio. Essa aproximação entre a Codin e os contabilistas é muito positiva e produtiva. É uma via de mão dupla, repleta de conhecimento, que resultará em mais empresas interessadas em investir no estado, mais renda e mais empregos para a população", destacou o presidente da Codin, Fábio Picanço.



Esta será a segunda participação da Codin no ContinRio – a primeira ocorreu no mês passado, em Teresópolis, na Região Serrana do estado.



"Esse encontro entre as duas instituições firma ainda mais uma união que já existia, mas que precisava ser fortalecida. É uma parceria que ainda renderá muito frutos em prol do crescimento do Rio de Janeiro", afirmou o presidente do CRC-RJ, Rafael Machado.



O Hotel Guararapes fica na Avenida Helio Moreira, 500, Bairro Guararapes, em Miguel Pereira.