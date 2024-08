Parque do Desengano - Foto: Samir Mansur

Parque do DesenganoFoto: Samir Mansur

Publicado 31/08/2024 12:04

Miguel Pereira - Pela primeira vez, a Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu (APA) Guandu, unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) , vai presentear seus visitantes com uma novidade, neste sábado (31): a observação noturna, por meio do Programa Vem Ver o Céu.

A atividade será realizada no mirante Divineia, atrativo distante de áreas urbanas e situado em uma cordilheira de montanhas que ajuda a conter a luminosidade artificial e assim proporcionar a escuridão necessária para a observação do céu. Quem for participar, poderá contemplar a Via Láctea e as constelações Escorpião e Cruzeiro do Sul.