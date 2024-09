Colline de France em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Colline de France em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2024 20:50

Miguel Pereira - Os projetos da filial do hotel e do condomínio de luxo do Colline de France, que serão construídos em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, serão lançados no próximo dia 4 de setembro, durante evento no Copacabana Palace. A unidade do Colline, eleito o melhor hotel do mundo em 2023, será erguida no mesmo modelo luxuoso da matriz, em Gramado, no Rio Grande do Sul, com arquitetura que remete aos palácios franceses.

"Com o crescimento turístico da cidade, que hoje é o destino número 1 dos turistas que visitam o Estado do Rio de Janeiro, precisávamos buscar parceiros e investimentos para fortalecer e ampliar o setor hoteleiro. Receber uma filial do Colline de France é mais do que uma honra, é a garantia de mais desenvolvimento econômico para o município", explicou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Em frente ao cartão-postal da cidade, o Lago Javary, o hotel contará com 34 suítes de sete categorias, piscina, sauna, academia, jardim de buganvílias e um bistrô. A unidade oferecerá ainda aos hóspedes um centro luxuoso de bem-estar com dez tipos de massagens e 13 tratamentos corporais e faciais.

No mesmo complexo, que terá cerca de 28 mil metros quadrados de obras, serão construídos dois prédios residenciais, cada um com 28 apartamentos e duas coberturas. Os apartamentos vão ter de 149 a 269 metros quadrados, custando de R$ 2 a 5 milhões. A previsão da conclusão das obras é de 40 meses para as torres residenciais e dois anos para o hotel.