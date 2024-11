Obras da Cidade da Saúde em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Publicado 07/11/2024 22:01

Miguel Pereira - As obras da Cidade da Saúde, em Miguel Pereira, atingiram 80% de conclusão. O maior complexo de hospitais da rede pública vai reunir em um único espaço diversas especialidades. Construído pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura, o local deve ser inaugurado nos próximos meses. No total, são investidos no complexo R$ 87 milhões.

Os 16 mil m2 da Cidade da Saúde abrigarão um hospital estadual, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e centros odontológicos e de reabilitação, além de um hangar para pousos e decolagens de aeronaves de transporte de pacientes.

"O complexo de saúde oferecerá um atendimento humanizado e de excelência, com equipamentos de última geração como tomógrafo, e aparelho de ultrassonografia. É um orgulho servir de modelo para todo o estado e poder trazer para Miguel Pereira tantos serviços de excelência", afirmou o prefeito André Português.

O novo Hospital de Miguel Pereira terá um centro de parto natural e cirúrgico, ortopedia, pediatria, leito de saúde mental e obstetrícia. Já na UPA de Miguel Pereira funcionará, além do atendimento de urgência, um Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer, com mamografia, ultrassom, endoscopia e colonoscopia.