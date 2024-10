Festival da Primavera - Foto: Reprodução

Festival da PrimaveraFoto: Reprodução

Publicado 28/10/2024 23:22

Miguel Pereira - Na noite deste domingo (27), a cantora Yara Vellasco subiu ao palco do Festival da Primavera em Miguel Pereira, fechando com chave de ouro a programação de aniversário da cidade, que completou 69 anos. A apresentação de Yara, uma das promessas da música nacional, foi marcada pela energia e pelo entusiasmo do público, que acompanhou hits como “Agora eu não quero” e outras canções de sucesso que já fazem parte de sua carreira em ascensão.

O Festival da Primavera trouxe para a cidade uma programação diversificada e repleta de grandes nomes da música nacional, reforçando o compromisso de Miguel Pereira em oferecer cultura e lazer de qualidade para seus moradores e visitantes. A performance vibrante de Yara Vellasco coroou a festa de aniversário e deixou um gostinho de “quero mais” no público, que lotou o espaço e mostrou estar conectado com as novas vozes do cenário musical brasileiro.