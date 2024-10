Rosemberg da Kaf, candidato a prefeito de Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Rosemberg da Kaf, candidato a prefeito de Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 02/10/2024 17:00 | Atualizado 02/10/2024 17:52

Miguel Pereira - Nesta reta final das Eleições Municipais 2024, O Dia realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito, buscando esclarecer as propostas dos prefeitáveis para que os eleitores tenham mais condições de reunir informações na hora de escolher o voto.

Nesta quarta-feira (2), o entrevistado é Rosemberg da Kaf (MDB). Rosemberg se candidata pela primeira vez e busca o cargo de prefeito de Miguel Pereira.

O DIA - Caso seja eleito, quais as prioridades para o município a curto prazo e ao longo dos quatro anos de mandato?



Rosemberg da Kaf - "A curto prazo, reestruturar os bairros mais abandonados de Miguel Pereira. Restaurar as ruas dos bairros, fazendo recapeamento sustentável, priorizando os calçamentos permeáveis e

promovendo a reurbanização; além disso, zerar as filas do hospital. Vamos credenciar consultórios e clínicas na rede do SUS para desafogar o hospital, contratar novos médicos, enfermeiros, dentistas, entre outros profissionais da saúde. Vamos também implantar tarifa zero no transporte público. É gratuidade para toda a população que utiliza ônibus na cidade. Vamos gerir contrato de conceção com as empresas de ônibus na tentativa de aumentar as frotas e linhas interiorizadas".





Na saúde e educação, quais são os pontos que considera que precisam ser desenvolvidos no município e quais as propostas para melhorá-los?



"Ainda na saúde, vamos implementar posto de saúde funcionando 24 horas por dia. Na Educação, vamos pagar integralmente o Piso Salarial Nacional da Educação, bem como criar bolsas integrais para os alunos da rede pública. A prefeitura subsidiará a mensalidade através de auxílio financeiro oferecido aos estudantes com base em seu desempenho durante o Ensino Médio".



Com relação à economia, quais são os planos para desenvolver a geração de empregos, atrair empresas, valorizar o servidor e deixar a cidade bem posicionada?



"Vamos fortalecer o serviço público, convocando concurso nas diversas áreas que têm falta de profissionais, fomentar a qualificação e aprimoramento do servidor, revisão do plano de cargo e salários em diálogo com a associação dos funcionários públicos de Miguel Pereira. Vamos atrais as empresas e indústrias não poluentes, aumentando a oferta de emprego e renda no Município e viabilizar novos cursos profissionalizantes junto ao Ministério da Educação, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Agrário, Empreendedorismo e SISTEMA S".



Por qual motivo merece o voto do cidadão miguelense?



"Miguel Pereira está sendo gerida para um pequeno grupo de empresários e para o turista. Hoje, o centro está de cara nova, mas os bairros foram esquecidos. Em Arcádia, por exemplo, não tem água potável e isso é um absurdo em pleno 2024. Vamos administrar Miguel em parceria com a comunidade, nossa população conhece mais do que ninguém as necessidades do município, especificamente do seu bairro ou da sua localidade onde vivem. Temos que valorizar este modelo de gestão participativa, com pleno envolvimento dos segmentos sociais na definição de prioridades de investimentos, obras e serviços".