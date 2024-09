Parque dos Dinos é cenário do filme - Foto: Divulgação

Parque dos Dinos é cenário do filmeFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2024 21:08

Miguel Pereira - Cheia de histórias que remetem à cultura cafeeira fluminense, Miguel Pereira ganhou, nos últimos anos, o título de cidade mais visitada do Rio de Janeiro. O maior Parque de Dinossauros do mundo, a primeira Maria Fumaça do estado e o terceiro melhor clima do planeta são algumas das atrações que tornaram o município referência em turismo e, agora, em uma cidade cenográfica. Miguel Pereira virou cenário para grandes produções nacionais, como "Luccas e Gi em: Dinossauros", com Luccas Neto, e o sucesso de bilheteria, "Se Eu Fosse Você 3", estrelado por Tony Ramos e Glória Pires.

"Nos últimos anos, Miguel Pereira ganhou projeção nacional com todas as atrações inauguradas e os investimentos na economia da cidade, com construção de condomínio empresarial. Nos consolidamos como destino mais procurado por turistas nos feriados nacionais e estaduais. A chegada de produtoras interessadas em realizar filmagens na cidade é uma consequência de todas essas melhorias. É uma honra ver a cidade nas telas do cinema de todo o Brasil", ressaltou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Em cartaz, o longa infantil “Luccas e Gi em: Dinossauros” encontrou em Miguel Pereira a locação perfeita. Em uma área de 70 mil metros quadrados, no meio de uma reserva de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, na Mata Atlântica, a Terra dos Dinos serviu pano de fundo para a aventura dos protagonistas. No parque, que conta com mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros, os personagens descobrem os planos de uma cientista ambiciosa, que quer trazer os animais pré-históricos de volta à vida.

Ainda este ano, o elenco de “Se Eu Fosse Você 3”, que teve mais de oito milhões de ingressos vendidos em todo o país, começa a circular pela cidade. A Rua Coberta, polo gastronômico da região, e as ruas Torta e das Flores podem ser incluídas no roteiro do filme. Com a sequência do fenômeno nacional, a “Gramado Carioca”, como é conhecida, e suas belezas naturais e cartões-postais ganharão ainda mais destaque.