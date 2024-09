André Português e Cláudio Castro - Foto: Philippe Lima

Publicado 05/09/2024 15:23

Miguel Pereira - Na terça-feira (5), foram apresentados os projetos hoteleiro e residencial do Colline de France que serão desenvolvidos em Miguel Pereira. O investimento será de R$ 160 milhões para que seam construídos um hotel de luxo e dois prédios residenciais.

Cláudio Castro e André Português detalharam a importância dos projetos Colline France (hoteleiro) e Colline Residences (residencial) para o desenvolvimento do Centro-Sul fluminense, seja na criação de oportunidades de trabalho, diversificação de atrações turísticas e na consolidação de novos investimentos em todo o estado.



As obras, segundo a Colline de France, começam em janeiro de 2025 e têm previsão de conclusão em janeiro de 2027.

Com arquitetura inspirada nos palácios franceses, a filial fluminense do hotel inclui 34 suítes, piscina, sauna, academia, jardim de bougainvilles, bistrô e um centro de bem-estar luxuoso. Cada um dos prédios residenciais terá 28 apartamentos, com preços que variam de R$ 2 a 5 milhões. A previsão de conclusão é de 40 meses para as torres residenciais e de dois anos para o hotel.