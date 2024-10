Mais de 90% das obras estão concluídas - Foto: Divulgação

Publicado 01/10/2024 11:55 | Atualizado 01/10/2024 11:56

Miguel Pereira - O Estado do Rio de Janeiro vai ganhar, até o fim deste ano, o Parque das Aves, o primeiro espaço de soltura do Brasil. Com mais de 90% de obras concluídas, a unidade, em Miguel Pereira, tem 31 mil metros quadrados e será destinada também à reabilitação de animais silvestres resgatados na Mata Atlântica. O Parque das Aves contará com mais de 200 espécies, como corujas, papagaios, tucanos e garças.

Com referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o parque está sendo construído pela Prefeitura de Miguel Pereira em parceria com o Governo do Estado, por meio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), além da iniciativa privada.

"O Parque das Aves será um grande espaço para preservar a fauna fluminense. Além do resgate de animais, vamos garantir aos visitantes uma experiência única, com contato próximo às aves, em um espaço imersivo e lúcido. O local terá ainda sala de estudos, berçários de animais, borboletário, fazendinha, restaurante e loja temática", detalhou um dos idealizadores do projeto, o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Centro de Reabilitação

Quando a ave for resgatada e estiver apta a ser reintroduzida na natureza, a soltura será imediata. Caso contrário, o processo poderá ser gradativo, com o pássaro passando por uma aclimatação, para depois ser libertado pelos profissionais do Parque das Aves.

Os animais necessitados de algum tipo de tratamento ou impossibilitados de retornar à natureza ficarão no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde passarão por triagem, identificação, marcação e reabilitação.