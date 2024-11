Vínicola pode ser inaugurada no município em 2025 - Foto: Divulgação

Vínicola pode ser inaugurada no município em 2025Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2024 16:40

Miguel Pereira - A Jolimont, uma das vinícolas mais premiadas do Brasil, localizada nas regiões de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, deve inaugurara uma unidade em Miguel Pereira em 2025. A ideia da Prefeitura de Miguel Pereira é investir no enoturismo e colocar o munícipio na rota de turistas interessados em explorar, degustar e comprar vinhos.

"Estive com o sommelier, o CEO e a responsável comercial da Jolimont. Minha intenção é trazer essa referência nacional para a nossa cidade, unindo o enoturismo ao que já temos de melhor: gastronomia, natureza e lazer. A troca de experiências foi enriquecedora, e estou certo de que estamos no caminho certo para fazer de Miguel Pereira um case de sucesso", ressaltou o prefeito André Português.

Recordes de visitantes

Nos últimos anos, Miguel Pereira se tornou a cidade mais visitada no Estado do Rio, com recordes de ocupação hoteleira em todos os feriados nacionais e estaduais. Com atrações como o Parque dos Dinossauros e a Maria Fumaça, o município tem atraindo empresas e investidores do setor de turismo, que estão fortalecendo o comércio local e garantindo emprego e renda para a população.

A cidade também se prepara para aumentar a sua rede de hotéis. No início de 2025, o Colline de France, eleito o melhor hotel do mundo, inicia a construção de sua filial miguelense. Miguel Pereira vai ganhar ainda uma unidade do Sesc, que será erguida em um dos cartões-postais do município, o Lago Javary, também no primeiro semestre de 2025.