Publicado 15/11/2024 20:14

Miguel Pereira - Os feriados da Proclamação da República e Consciência Negra e os pontos facultativos decretados para receber os participantes da reunião da Cúpula do G20 no Rio de Janeiro, entre esta quinta-feira (15) e o dia 20 de novembro, movimentam o turismo no interior fluminense. Queridinha dos turistas, Miguel Pereira está entre as cidades mais procuradas no estado, com ocupação hoteleira de 96,80%. Na capital, a média é de 80,09%. Os dados foram anunciados pela HotéisRIO e a ABIH-RJ.

"Estamos prontos para receber os turistas que estão chegando ao Estado do Rio de Janeiro para aproveitar esse feriadão. Ser um dos destinos mais visitados mostra que a nossa política de desenvolvimento voltada para o turismo é assertiva. Além dos atrativos naturais, como o clima, eleito o terceiro melhor do mundo, e as montanhas, oferecemos uma gama de atrações para todos os gostos", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Entre as atrações de Miguel Pereira, estão o Parque dos Dinossauros, que reúne mais de 40 réplicas em tamanho real de dinossauros e conta com o maior trenó de montanha da América Latina, a Maria Fumaça e o polo gastronômico da Rua Coberta. Os turistas podem visitar ainda as ruas Torta - um dos pontos turísticos mais visitados - e dos Aromas, decorada com flores que têm cheiros específicos durante cada estação.