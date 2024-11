Projeto de parque aquático para o local - Foto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 10:29

Miguel Pereira - Principal destino procurado por turistas que visitam o Estado do Rio, Miguel Pereira, no Sul Fluminense, ganhará três novas atrações no ano que vem: um teleférico, um parque aquático e uma pista de ice kart. Durante evento de turismo realizado nos Estados Unidos, o prefeito da cidade, André Português, e empresários se reuniram para discutir os projetos, que irão se juntar a atrações como o Parque dos Dinos e a Maria Fumaça.

A ideia é levar o parque aquático Termas da Mata, um dos maiores e melhores do país, para a cidade em 2025. Nos próximos dias, alguns locais onde o parque pode ser instalado serão visitados. O teleférico, negociado com outro grupo de investidores, será instalado no coração da Mata Atlântica. Já a pista de ice kart – que mistura a tradicional pista de kart com gelo – será a primeira inaugurada na América Latina.

"Convidei os empresários a investirem no município. São mais três grandes atrativos para Miguel Pereira e mais desenvolvimento, aquecendo a economia e gerando empregos. Estamos empenhados em transformar o nosso município em referência para o turismo de aventura e familiar, e esses novos investimentos reforçam a nossa dedicação em trazer entretenimento de qualidade e experiências únicas para nossa população e para todos os visitantes", explicou o prefeito André Português.