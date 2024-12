Natal em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Natal em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 06:47 | Atualizado 07/12/2024 06:47

Miguel Pereira - Fazendo jus ao título de Gramado Carioca, a cidade de Miguel Pereira já está pronta para receber os turistas para as festas de fim de ano. Os pontos turísticos do município - como a Maria Fumaça, a Rua Torta, o Lago de Javary, o Pórtico e a Rua Coberta - ganharam decoração e iluminação especial para o tradicional Natal Inesquecível. Durante todos os finais de semana de dezembro, serão realizados eventos natalinos gratuitos.

A programação, que acontece no Calçadão do Grawatta, começa neste sábado (07), com o musical Fábrica de Brinquedos, e no domingo (08), com o Natal do Grinch. No dia 14, a Orquestra Filarmônica Metropolitana se apresenta na cidade. Entre os dias 20 e 22, será realizado o Fest Lago, feira de música, artesanato e gastronomia. Em 22 de dezembro, também acontece a famosa chegada do Papai Noel de helicóptero.

"Temos hoje uma das festas de Natal mais ricas e famosas do Estado do Rio de Janeiro e do país. Os visitantes e moradores da região podem conferir as atrações do município, com os símbolos do Natal, com árvores e enfeites gigantes, além de uma programação especial e para todas as idades", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Expresso de Natal da Maria Fumaça

Um dos destaques deste ano é o Expresso de Natal da Maria Fumaça. Com partidas programadas para todos os sábados e domingos de dezembro, a experiência inclui, além das decorações e luzes especiais, encontro com o Papai Noel e seus ajudantes e com personagens infantis, como a turma do Mickey.