Equoterapia em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Equoterapia em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 08/02/2025 15:53

Miguel Pereira - A Prefeitura de Miguel Pereira disponibiliza gratuitamente sessões de equoterapia, um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como instrumento para estimular o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. As atividades ocorrem às quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h. Mas informações podem ser obtidas no próprio local, que fica na Av. das Acácias, nº 306, na Vila Selma.

Atualmente, o programa atende 50 praticantes, proporcionando benefícios como aprimoramento do equilíbrio, coordenação motora, fortalecimento do tônus muscular, estímulo cognitivo e maior socialização.

O prefeito Pedro Paulo Quinzinho afirma que iniciativa só é possível graças ao trabalho conjunto da gestão municipal, e agradece ao ex-prefeito André Português pelo sensível projeto criado, deixando esse enorme legado, e também ao vice-prefeito Dr. Vitor Hugo pelo apoio nessa importante iniciativa.

A equoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma abordagem eficaz para o tratamento de diversas condições neuromotoras e cognitivas, sendo amplamente utilizada como complemento a outros métodos terapêuticos. A equoterapia surgiu na década de 1960 como uma abordagem inovadora para reabilitação e desenvolvimento motor. No Brasil, foi oficialmente regulamentada na década de 1990, consolidando-se como um recurso valioso para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência.