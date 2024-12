Planta ilustrativa do Lumiland - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2024 11:46

Miguel Pereira - Parque temático de luzes, arte e entretenimento, a Lumiland será a mais nova atração de Miguel Pereira, no Sul Fluminense. A pedra fundamental do espaço, que promete ser o maior espetáculo luminoso da América Latina, foi lançada na última quinta-feira (19). As obras começam no início de 2025, e o parque tem previsão de ser inaugurado em novembro de 2026.

"A Lumiland será mais um marco turístico para Miguel Pereira. A proposta é fortalecer o turismo noturno, trazendo uma alternativa inédita de lazer e experiência cultural. O projeto, criado pelos empresários Luiz Calainho e Aniela Jordan, é mais um empreendimento fruto da parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada, assim como a Terra dos Dinos e a Maria Fumaça", ressaltou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Com investimento de mais de R$ 30 milhões, a Lumiland trará um conceito inovador, integrando tecnologia, cultura e natureza, com atrativos como: a Árvore da Vida, instalada na entrada do parque, que simbolizará a conexão entre culturas e a harmonia entre homem e natureza; as Áreas Temáticas por Continentes, que apresentarão a fauna e a flora de diferentes regiões do mundo, criando um espetáculo visual e sensorial; além de tirolesa panorâmica, labirinto luminoso e espaços interativos para fotos.