Cerne, em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 09:23

Miguel Pereira - Uma parceria entre a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), o Governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Miguel Pereira vai garantir a construção do primeiro Cerne do Brasil, Centro de Referência em Desenvolvimento Florestal, na cidade do Sul Fluminense. Pioneiro, o espaço será um inovador centro de pesquisa e fomento para a restauração da Mata Atlântica. O projeto foi lançado nesta segunda-feira (16/11) durante evento em Paris, na França.

Com uma unidade produtiva de alta performance, o Cerne produzirá anualmente milhões de mudas de árvores de espécies nativas. Também serão oferecidas formações e capacitações, além de atividades que promovam a gestão cultural integrada dos territórios. O centro contará ainda com observatório astronômico, auditório para cursos e seminários, laboratório de pesquisa florestal, espaço multiuso e áreas de ecosofia, ecohidrologia, de água e inovação, saúde e natureza, e café bistrô, com produtos típicos da região.

"O Cerne vai ser implantado na Área de Proteção Ambiental do Guandu e na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, região estratégica na produção de água, responsável por 80% do abastecimento da Região Metropolitana, beneficiando cerca de 9 milhões de pessoas. O centro está inserido ainda no projeto Pró-Águas, proposto pelo Instituto Espinhaço e que já está promovendo a recuperação de 7,5 mil hectares da Mata Atlântica no estado", explicou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Design moderno e funcional

O edifício principal do Cerne terá o formato de uma flor, com sete pétalas, que representam a beleza, a perfeição e a harmonia na natureza e nas formas de vida. As pétalas serão projetadas com tetos translúcidos, deixando penetrar a luz solar em áreas de vivência, integrando pessoas e natureza.