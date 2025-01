Local ficou destruído após as chamas - Foto: Reprodução

Local ficou destruído após as chamasFoto: Reprodução

Publicado 25/01/2025 21:03

Miguel Pereira - Na noite de quinta-feira (23), o Parque Serra Radical foi atingido por um incêndio. Com a investigação sendo iniciada logo em seguida, foi identificado que o caso se tratava de um incêndio criminoso e o autor foi localizado, sendo preso em menos de 24 horas.

A identificação do suspeito ocorreu após a análise de imagens da Central de Monitoramento. A análise aliada a depoimentos de testemunhas fez com que novos registros fossem obtidos, com o flagra do autor ateando fogo no parque.

O local foi submetido a perícias pela Polícia Civil e o suspeito pelo ato foi levado à delegacia para prestar depoimento.