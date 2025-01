Visita ao Colégio Cívico-Militar - Foto: Divulgação

Publicado 11/01/2025 14:38

Miguel Pereira - O prefeito Pedro Paulo Quinzinho, o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, e o vice-prefeito Dr. Vitor Hugo receberam o Secretário Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel BM Tarcísio, na última semana, para uma agenda estratégica com foco em melhorias estruturais e operacionais na cidade. A visita ocorreu em conjunto com autoridades municipais, como o Secretário Municipal de Defesa Civil, Major BM Emílio Mendonça.



Entre os principais temas discutidos, destacaram-se a revitalização do II Colégio totalmente Cívico-militar do estado do RJ; a cessão de uma aeronave para o hangar da Cidade da Saúde, a fim de atender toda a região; e o novo local para o Destacamento de Bombeiro Militar no município, proporcionando ampliação de suas estruturas e mais agilidade para melhor atender à população. O Coronel BM Tarcísio demonstrou grande receptividade às demandas apresentadas pelas autoridades locais, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a segurança de todos.



“Essa parceria com o Governo do Estado reforça a nossa trajetória de investimentos em educação, saúde e segurança. Ver o avanço dessas estruturas, como a Escola Cívico-Militar e a Cidade da Saúde, é motivo de orgulho e comprova que estamos no caminho certo para transformar Miguel Pereira em referência para toda a região”, destacou o ex-prefeito André Português.



Após as reuniões iniciais no gabinete do prefeito, as autoridades realizaram vistorias ao CIEP que abriga a Escola Cívico-Militar e às obras da Cidade da Saúde, locais de grande relevância para o avanço da infraestrutura e dos serviços públicos no município. A comitiva foi composta por lideranças importantes, como o Major BM Denis, comandante do Destacamento de Bombeiro Militar; a assessora do Secretário Estadual, Ten. Cel. BM Rachel Faé, e o Coronel BM Bousquet, diretor do Hospital Municipal Luiz Gonzaga.



“O compromisso da nossa gestão é trazer soluções práticas e inovadoras para a nossa população. Com o apoio do Corpo de Bombeiros e do Governo Estadual, daremos mais um passo para garantir serviços de qualidade, sempre priorizando o bem-estar e a segurança de todos os moradores de Miguel Pereira”, afirmou o prefeito Pedro Paulo Quinzinho.