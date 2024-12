Miguel Pereira conta com diversos atrativos turísticos - Foto: Divulgação

Publicado 29/12/2024 13:21

Miguel Pereira - O Réveillon de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, é o mais procurado por turistas que chegam no Estado do Rio. O município lidera o ranking de ocupação hoteleira entre as cidades do interior, com a marca de 99,80%. Na capital fluminense, 96,20% dos quartos de hotéis estarão ocupados na data da virada. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (27) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

"A vocação turística tem transformado a cidade de Miguel Pereira, atraindo novos empreendimentos, como o Parque de Luzes, que lançamos a pedra fundamental na semana passada, o Museu de Cera e a Cidade da Neve. Além, é claro, da chegada de novos hotéis, como o do Senac e o Colline de France, eleito o melhor do mundo em 2023. Tudo isso significa desenvolvimento para o município", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Atrações

O município tem diversas atrações para os turistas, como a Terra dos Dinos, com réplicas de dinossauros em tamanho real e o maior trenó de montanha da América Latina, e a Maria Fumaça, que percorre 9 km,do centro da cidade ao distrito de Governador Portela. As Ruas Torta e Coberta, centro gastronômico, assim como o cartão-postal, Lago Javary, são outros pontos turísticos de Miguel Pereira.