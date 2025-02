G10 teve participação de diversos empresários, gestores e personalidades - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2025 13:38

Miguel Pereira - O ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português, participou do G10 - Encontro de Empresários, onde empreendedores de diversos segmentos se reúne. André, também neste mês, esteve na China em uma viagem de 10 dias, onde participou de 10 reuniões em sete províncias.

No G10, Miguel Pereira foi apresentada como uma cidade com muito potencial, sendo referência de desenvolvimento e crescimento dentro do estado do Rio de Janeiro. Palestrando, o ex-prefeito destacou os avanços do município que o colocam como gerador de empregos e polo de oportunidades.



André, que também é presidente estadual dos municípios do Rio e da Autarquia Municipal de Fomento e Desenvolvimento Miguel Pereira Tur, esteve no evento ao lado de outros gestores, como Julio Souza, Secretário de Cultura de Miguel Pereira, e Raphael Leandro, Secretário de Desenvolvimento Econômico do município. O ex-lutador Minotouro e o sambista Neguinho da Beija-Flor também participaram do encontro.