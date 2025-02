Material foi encaminhado à 96ª DP - Foto: Reprodução

Publicado 09/02/2025 17:25

Miguel Pereira - A Polícia Militar prendeu um homem em Miguel Pereira, neste sábado (8), pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no distrito de Governador Portela.

De acordo com o 10º BPM, diversas denúncias foram feitas relacionando o indivíduo à atividade ilícita. Em abordagem realizada na residência do suspeito, 20 papelotes de cocaína foram retirados de dentro de uma lata de leite em pó. Ele afirmou que receberia um pagamento após a venda do material entorpecente.

O homem foi levado até a 96ª DP, onde permaneceu preso.