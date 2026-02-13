Carnaval em Miguel PereiraFoto: Divulgação

Miguel Pereira - Com o tema “A melhor festa é a gente quem faz”, Miguel Pereira vai realizar o maior Carnaval da sua história, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com uma programação com blocos, como Cordão da Bola Preta, e diversas atrações musicais. De acordo com a Miguel Pereira Tour, a cidade já registra altos índices de ocupação hoteleira, com expectativa de receber milhares de turistas. A estrutura montada pela Prefeitura, com o apoio do Governo do Estado, garante segurança, conforto e lazer para moradores e visitantes.
"Estamos muito felizes em ver Miguel Pereira consolidada como um dos principais destinos de Carnaval do Estado do Rio. O Carnaval é mais do que uma festa: é um motor para a nossa economia, movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local. O município se preparou, pensando na experiência de quem vem curtir os dias de folia e também de quem vive aqui. Teremos programação para todos os públicos, com segurança e alegria. Foi realizada ainda uma logística integrada de segurança e mobilidade", afirmou André Português, presidente da Miguel Pereira Tour.
A programação inclui três locais oficiais de folia. Em Governador Portela, haverá shows de Matheusinho, Pagode do Adame, Thiago Soares e o lendário Cordão da Bola Preta. No Centro da cidade, o público encontrará matinês infantis, blocos tradicionais e a presença da Banda da XV. Já o bairro de Conrado conta com shows de artistas locais e regionais, como Alyny Melo, Lilli Andrady, Luka e Rafael e Zezão Original, além de DJ nos intervalos.
Programação de Carnaval de Miguel Pereira
Local: Percurso Itaú x Rua Torta
Matinê todos os dias a partir das 16h (Rua Coberta)
14 de fevereiro (sábado)
•15h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta)
•16h – Bloco Puro Ritmo
•17h – Bloco Cortejo Aruanã
•19h – Bloco Amigos do Pantanal
•20h – Bloco Unidos da Vila
15 de fevereiro (domingo)
•15h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta)
•16h – Bloco Mundo Negro + Cata Corno
•20h – Bloco Fui Irei
16 de fevereiro (segunda-feira)
•16h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta)
•18h – Bloco Que Isso Aí?
•20h – Bloco Calcinha Miúda
17 de fevereiro (terça-feira)
•16h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta)
•20h – Bloco Renascer Serrano
•21h – Bloco União Serrana
Carnaval em Conrado
Local: Palco em Conrado
DJ’s todos os dias a partir das 19h
14 de fevereiro (sábado)
•20h – Bloco Renascer Serrano
•21h – DJ Rico
•23h – Alynny Melo
15 de fevereiro (domingo)
•21h – Bloco Puro Ritmo
•22h – DJ Rico
•23h – Lilli Andrayd
16 de fevereiro (segunda-feira)
•19h – Bloco Mundo Negro
•21h – DJ Rico
•23h – Luka e Rafael
17 de fevereiro (terça-feira)
•20h – Bloco Fui Irei
•21h – DJ Rico
•23h – Zezão Original
Carnaval em Portela
Local: Ao lado da Rua do Aroma
DJ’s todos os dias a partir das 19h
13 de fevereiro (sexta-feira)
•20h – Concentração Bloco Até na Chuva Sai com Grupo Tranchan
•22h – Bloco Até na Chuva Sai
14 de fevereiro (sábado)
•19h – DJ Daniel
•21h – Grupo Efirácia
•23h – Matheusinho
•01h – DJ Daniel
15 de fevereiro (domingo)
•18h – Bloco Vem Quem Quer
•20h – DJ Daniel
•21h – Grupo Chegaê
•23h – Pagode do Adame
•01h – DJ Daniel
16 de fevereiro (segunda-feira)
•19h – DJ Daniel
•21h – Grupo Efirácia
•23h – Thiago Soares
•01h – DJ Daniel
17 de fevereiro (terça-feira)
•16h – Bloco Vem Quem Quer
•20h – DJ Daniel
•21h – Grupo Chegaê
•23h – Cordão da Bola Preta
