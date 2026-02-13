Miguel Pereira - Com o tema “A melhor festa é a gente quem faz”, Miguel Pereira vai realizar o maior Carnaval da sua história, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, com uma programação com blocos, como Cordão da Bola Preta, e diversas atrações musicais. De acordo com a Miguel Pereira Tour, a cidade já registra altos índices de ocupação hoteleira, com expectativa de receber milhares de turistas. A estrutura montada pela Prefeitura, com o apoio do Governo do Estado, garante segurança, conforto e lazer para moradores e visitantes.
"Estamos muito felizes em ver Miguel Pereira consolidada como um dos principais destinos de Carnaval do Estado do Rio. O Carnaval é mais do que uma festa: é um motor para a nossa economia, movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local. O município se preparou, pensando na experiência de quem vem curtir os dias de folia e também de quem vive aqui. Teremos programação para todos os públicos, com segurança e alegria. Foi realizada ainda uma logística integrada de segurança e mobilidade", afirmou André Português, presidente da Miguel Pereira Tour.
A programação inclui três locais oficiais de folia. Em Governador Portela, haverá shows de Matheusinho, Pagode do Adame, Thiago Soares e o lendário Cordão da Bola Preta. No Centro da cidade, o público encontrará matinês infantis, blocos tradicionais e a presença da Banda da XV. Já o bairro de Conrado conta com shows de artistas locais e regionais, como Alyny Melo, Lilli Andrady, Luka e Rafael e Zezão Original, além de DJ nos intervalos.
Programação de Carnaval de Miguel Pereira
Local: Percurso Itaú x Rua Torta
Matinê todos os dias a partir das 16h (Rua Coberta)
14 de fevereiro (sábado)
•15h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta) •16h – Bloco Puro Ritmo •17h – Bloco Cortejo Aruanã •19h – Bloco Amigos do Pantanal •20h – Bloco Unidos da Vila
15 de fevereiro (domingo)
•15h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta) •16h – Bloco Mundo Negro + Cata Corno •20h – Bloco Fui Irei
16 de fevereiro (segunda-feira)
•16h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta) •18h – Bloco Que Isso Aí? •20h – Bloco Calcinha Miúda
17 de fevereiro (terça-feira)
•16h – Matinê Banda da XV (Rua Coberta) •20h – Bloco Renascer Serrano •21h – Bloco União Serrana
Carnaval em Conrado
Local: Palco em Conrado
DJ’s todos os dias a partir das 19h
14 de fevereiro (sábado) •20h – Bloco Renascer Serrano •21h – DJ Rico •23h – Alynny Melo
15 de fevereiro (domingo) •21h – Bloco Puro Ritmo •22h – DJ Rico •23h – Lilli Andrayd
16 de fevereiro (segunda-feira) •19h – Bloco Mundo Negro •21h – DJ Rico •23h – Luka e Rafael
17 de fevereiro (terça-feira) •20h – Bloco Fui Irei •21h – DJ Rico •23h – Zezão Original
Carnaval em Portela
Local: Ao lado da Rua do Aroma
DJ’s todos os dias a partir das 19h
13 de fevereiro (sexta-feira) •20h – Concentração Bloco Até na Chuva Sai com Grupo Tranchan •22h – Bloco Até na Chuva Sai
14 de fevereiro (sábado) •19h – DJ Daniel •21h – Grupo Efirácia •23h – Matheusinho •01h – DJ Daniel
15 de fevereiro (domingo) •18h – Bloco Vem Quem Quer •20h – DJ Daniel •21h – Grupo Chegaê •23h – Pagode do Adame •01h – DJ Daniel
16 de fevereiro (segunda-feira) •19h – DJ Daniel •21h – Grupo Efirácia •23h – Thiago Soares •01h – DJ Daniel
17 de fevereiro (terça-feira) •16h – Bloco Vem Quem Quer •20h – DJ Daniel •21h – Grupo Chegaê •23h – Cordão da Bola Preta
