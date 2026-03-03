Passeio de balão em Miguel Pereira - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2026 16:25

Miguel Pereira - Com suas paisagens exuberantes e clima acolhedor, Miguel Pereira tem conquistado ainda mais visitantes com o passeio de balão, uma experiência que mostra de um ângulo único a beleza natural do município.

O voo panorâmico permite admirar montanhas, vales e lagoas que tornam a cidade um dos destinos mais charmosos do Estado do Rio de Janeiro. O Voe Miguel Pereira acontece geralmente ao nascer do sol e dura cerca de uma hora.

"O passeio de balão tem se consolidado como um dos principais atrativos turísticos da região. Ver Miguel Pereira do alto é uma experiência incrível e inesquecível. Temos recebido visitantes de diversas partes do país, e o retorno é sempre de encantamento e vontade de voltar", destacou o presidente da Miguel Pereira Tour, André Português.

O valor individual do passeio é de R$ 650, incluindo transporte de retorno ao ponto de partida e certificado de voo.