Programa LideraFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 15:06

Miguel Pereira - Idealizado pela Iguá Rio, concessionária de saneamento, em parceria com o Instituto Ekloos, o LIDERA – Programa de Formação de Lideranças está com inscrições abertas em Miguel Pereira. A inciativa tem o objetivo de apoiar e fomentar ações que possam gerar impacto social positivo nos territórios.

Oferecido gratuitamente aos participantes, que terão acesso a capacitações, mentorias coletivas e uma rede colaborativa de lideranças, com carga horária mínima de 22 horas mensais. O objetivo é promover autonomia, protagonismo e estruturação de projetos que contribuam para a melhoria das comunidades.

O Lidera é uma iniciativa do Projeto de Trabalho Social (PTS), financiado pelo Programa Saneamento para Todos, do Ministério das Cidades, do Governo Federal. O programa irá selecionar 60 participantes, em Miguel Pereira, Paty do Alferes e na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, com 18 anos ou mais, que já atuem em suas comunidades ou tenham potencial de liderança e interesse em desenvolver iniciativas de impacto social e ambiental. Não é necessário ocupar cargo formal de liderança.

“Valorizar lideranças comunitárias é impulsionar quem já está mobilizando pessoas e construindo mudanças concretas nos seus territórios. Quando essas lideranças encontram parceiros genuínos que fortalecem suas causas, ganham mais força para transformar a realidade de onde vivem", afirma Flávio Vaz, diretor-geral da Iguá Rio.

Cronograma

As inscrições estão abertas até 15 de março de 2026, às 18h, exclusivamente pelo site . O resultado será divulgado em 16 de abril.

O evento de abertura presencial está previsto para 27 de abril, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. As capacitações e mentorias ocorrerão em formato online, sempre às segundas-feiras. O encerramento será realizado presencialmente no dia 17 de agosto.

“Queremos contribuir com transformações que vão muito além do saneamento. Nosso papel também é impulsionar desenvolvimento social de forma estruturada e duradoura”, afirma Izabel Loureiro, gerente de Responsabilidade Social da Iguá Rio.

O programa da formação conta com disciplinas como gestão de projetos, mobilização de recursos, comunicação estratégica, educação ambiental, patrimonial e sanitária, além do uso de tecnologias e inovação, incluindo inteligência artificial aplicada ao impacto social. Cada participante contará com acompanhamento contínuo ao longo do programa.