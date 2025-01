Paciente sendo atendida no Pronto Socorro, Miracema-RJ - Decom Mira

Paciente sendo atendida no Pronto Socorro, Miracema-RJDecom Mira

Publicado 21/01/2025 12:04

Miracema- A Prefeitura continua na recuperação dos bens públicos, como no Pronto Socorro Antônio Bruno, melhorando do atendimento ao mobiliário, como no enxoval dos leitos, em reparos elétricos/hidráulicos, no aproveitamento de médicos especializados e capacitação técnica para os fucionários.

Também no Caps-Centro de Atendimento Psicossocial, em que um carro está agora à disposição exclusiva da unidade, além de reparos estruturais que estão sendo feitos.

Sobre as reformas, a prefeita Alessandra Freire resumiu:

“O PU atende à centenas de pessoas todos os dias, com os mais diversos tipos de necessidades. As melhorias são importantes para oferecer o cuidado e a qualidade que a população de Miracema merece".

NinoBellieny