Tenente Medeiros, o suspeito, e o delegado Gésner ao final da operação - !37/36

Tenente Medeiros, o suspeito, e o delegado Gésner ao final da operação!37/36

Publicado 23/01/2025 11:29 | Atualizado 23/01/2025 11:31

Miracema-Na noite do dia 17 de janeiro deste ano um roubo ocorreu no interior de uma residência de um casal de idosos, sendo que uma das vítimas, é portadora do Mal de Alzheimer.

A casa foi invadida por um indivíduo que, por meio de violência e grave ameaça, levou os bens das vítimas, tais como 50 reais, um celular, as chaves de um automóvel, e as da residência.



Nesta quinta-feira (23), por volta das 06:10, equipes da 137ª Delegacia de Polícia de Miracema e do 36º BPM/Pádua, cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliar, localizando o autor no interior de sua residência no Centro da cidade.



A operação foi conduzida pela equipe da 137ª DP/ Miracema, do delegado titular Gesner César Bruno, junto da 3ª CIA do 36º BPM, liderada pelo tenente Medeiros, as duas forças policiais estão acostumadas a resolverem em tempo hábil situações complicadas na região.

Uma touca ninja usada no crime foi apreendida, e os bens recuperados. Os passos do criminoso foram refeitos desde antes do cometimento do crime, quando sondava a residência das vítimas. Durante o roubo, a trajetória do autor foi levantada desde a ida ao ponto do assalto até a fuga, o que permitiu a identificação mesmo com o uso da touca.



Invadiu a casa dos outros, mas a casa que caiu foi a dele, a do ladrão.

NinoBellieny