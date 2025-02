Publicado 07/02/2025 19:05

Miracema, RJ - A cidade se prepara para um evento muito esperado: a reabertura do parque na Praça Dona Ermelinda. O espaço que, passou por uma reforma, promete ser de novo, ponto de encontro para lazer e convivência.



O parque ficou fechado por 3 semanas para reformas, com troca da areia que há anos era a mesma, restauração dos brinquedos e recuperação. O local conta com balanços, escorregador, escada de barras e gangorra, proporcionando diversão para crianças de todas as idades.



A reabertura vai ser neste domingo (9) a partir das 9h. A programação inclui a apresentação da Banda 7 de Setembro e funcionamento de uma feira de artesanato, proporcionando um dia de cultura e entretenimento para toda a família. A prefeita Alessandra Freire estará presente na reabertura.



A reforma do parque oferece um ambiente agradável para os moradores e visitantes de Miracema, promovendo o convívio social e atividades ao ar livre.







