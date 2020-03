Pelo segundo dia seguido, China tem apenas uma contaminação local por coronavírus

China - Origem da pandemia e país mais afetado pelo coronavírus, a China registrou pelo segundo dia seguido apenas uma nova contaminação local, segundo o governo local. Após a explosão de casos em fevereiro, o país asiático comemora a redução drástica, mas se mantém alerta: há também 12 novos casos registrados da doença vindos de pessoas que estavam no exterior.



Assim como no dia anterior, nesta quarta-feira o novo caso de contaminação local foi na cidade de Wuhan, local de origem do coronavírus. A preocupação é com o retorno da doença trazido por quem chega. Já são 155 casos nessa situação em um país que recebe cerca de 20 mil pessoas diariamente. Em função disso, o governo chinês impôs quarentena de 14 dias para as pessoas que chegam do exterior e preparou hotéis específicos para recebê-los.