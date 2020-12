Por IG - Gente

Publicado 01/12/2020 10:55 | Atualizado 01/12/2020 11:03

Texas, Estados Unidos - O músico John Getty foi encontrado morto em um hotel de luxo no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ele é neto do bilionário J. Paul Getty, que tem a fortuna avaliada em 5 bilhões de dólares, cerca de R$ 26 bilhões. Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o corpo do artista foi encontrado pelos funcionários do hotel.

John estava hospedado no hotel há duas semanas e os funcionários do local chamaram a polícia quando ele não atendeu as chamadas de telefone. Os policiais entraram no quarto e encontraram o músico morto em uma posição de ioga, com as pernas cruzadas e os pés para cima. Ele estava de frente para um computador e com a boca e os olhos abertos. A polícia não identificou sinais de assassinato e a família aguarda a conclusão da autópsia.

A filha do músico, Ivy Getty, lamentou a morte do pai nas redes sociais. "Meu pai foi incrível, o homem mais legal que já pousou neste planeta e eu serei para sempre a filha mais orgulhosa. Te amo tanto pai. A vida é cruel às vezes", escreveu a jovem no Instagram.