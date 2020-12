Danny Wakefield soma quase 37 mil seguidores em seu Instagram e mostrou detalhes da gravidez e do parto na rede social Reprodução/Instagram

Danny Wakefield teve sua vida “mudada para sempre” no último sábado (28). O americano, um homem trans, contou para seus mais de 36 mil seguidores no Instagram sobre como foi dar à luz sua filha em um parto domiciliar. Ele mora na cidade de Duvall, no estado norte-americano de Washington. Um vídeo do procedimento, em sua rede social, já conta com mais de 41,1 mil visualizações e mais de 10 mil curtidas.

No post que mostra o homem trans fazendo força para que Wilder Lea, sua filha, nascesse, Wakefield escreveu: “Eu nunca me senti tão poderoso e orgulhoso em toda a minha vida. Aqui está a coisa mais épica que já fiz. Que time incrível eu tive para o parto”.

As imagens mostram Wakefield deitado em uma banheira inflável dentro de sua casa, com duas mulheres que o auxiliam no procedimento, incluindo sua mãe.

“O momento em que eu ouvi você respirar pela primeira vez ficará eternamente gravado dentro do meu coração. Minha vida mudou”, escreveu o homem trans, em uma foto segurando sua filha.