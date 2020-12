Por IG - Delas

09/12/2020

São Paulo - Mandar nudes para alguém é uma prática que está cada vez mais comum, ainda mais com o período de isolamento social. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não viver uma gafe, como uma mulher que mandou uma foto do bumbum para uma empresa de construção. A jovem Marquita Green viralizou no TikTok ao contar outro caso inusitado: ela recebeu fotos da avó pelada.

Em um vídeo que já tem mais de 1 milhão de visualizações, Marquita conta que a avó mandou nudes para ela por enganos e depois enviou um áudio se desculpando. A jovem disse que não conseguia nem focar no trabalho depois das mensagem e estava com o rosto bem constrangido enquanto ouvia o que a avó disse.

"Aqui é a sua avó. Eu peço muitas desculpas. Eu te mandei as fotos. Eu apertei seu nome errado, era para eu enviar para meu amigo. Por favor apague essas fotos do seu telefone, por favor bebê da vovó", a senhora de idade pede. "Quando peguei o celular e vi o seu nome, eu me senti muito mal", ela continuou e argumentou que não se dá muito bem com a tecnologia.