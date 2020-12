A Antártida era o único continente livre da covid-19 Divulgação/Marinha do Brasil

Publicado 23/12/2020 10:47

A Antártida era o único continente livre da covid-19. No entanto, militares do Chile afirmaram, nesta semana, que pelo menos 36 pessoas foram infectadas na base Bernardo O'Higgins, que pertence ao país. Desses, 26 são funcionários e 10 são prestadores de serviços civis, que trabalhavam com manutenção no local. Autoridades de saúde e do Exército chileno se prontificaram para colocar os trabalhadores em isolamento. As informações são do jornal “O Globo”.

A estação de pesquisa chilena na Antártica é cercada por icebergues e pelo oceano. O Exército do país é o responsável por sua operação, na ponta de uma península no extremo norte do continente. As autoridades de saúde de Magalhães, na Patagônia chilena, estão monitorando o grupo e não houve complicações até o momento, segundo o Exército.

A marca da Antártida não ter registrado casos da covid-19 até o momento passa pelos esforços de isolamento que estavam sendo feitos no local. O turismo havia sido cancelado e as atividades, reduzidas. As estações de pesquisa do continente estão entre as mais remotas do mundo. Um aumento das viagens na região durante a primavera e no início do verão intensificaram o risco de infecções pelo coronavírus, de acordo com pesquisadores da Agência Antártica Britânica.