Por IG - Último Segundo

Publicado 29/12/2020 12:31

São Paulo - Na última segunda-feira, um soldado estadunidense foi indiciado pela morte de três homens em um tiroteio que ocorreu no último sábado em um boliche no estado de Illinois. As informações foram dadas pela agência internacional AFP.

Outras três pessoas ficaram feridas depois do ataque de Duke Webb, 37, realizado na pista de boliche Don Carter, na cidade de Rockford.



O militar pertencia ao 7º Grupo de Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, com base na Flórida, e serviu quatro vezes no Afeganistão.

O promotor J. Hanley informou que Webb recebeu três acusações de homicídio doloso e três acusações de tentativa de homicídio. Não há possibilidade de fiança.

"O acusado admitiu o tiroteio e conduziu os policiais ao local das armas de fogo que ele usou", disse Hanley.

Foram identificadas três vítimas fatais: Thomas Furseth, 65; Jerome Woodford, 69; e Dennis Steinhoff, 73. Entre os feridos, há uma adolescente de 16 anos, um de 14 e um homem de 62.

Duke Webb havia sido condecorado sargento assistente de Operações e Inteligência das Forças Especiais. General John Brennan, comandante do 1º Comando das Forças Especiais (Aerotransportado), disse que a atuação de Webb é "aberrante e absolutamente não representativa do Regimento das Forças Especiais".

"As ações descritas no noticiário são chocantes e contradizem os 12 anos do honroso serviço de Webb", declarou Brennan ao jornal The New York Times.

Duke Webb irá voltar ao tribunal em 16 de fevereiro e, se for declarado culpado, pode ser condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional.