Usuários de sites adultos têm dados vazados por falha de segurança Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 14:43 | Atualizado 16/02/2021 14:45

Rio - Uma vulnerabilidade na segurança nos códigos de alguns sites adultos populares, como Pornhub, YouPorn, Redtube e Tube8, ocasionou o vazamento de dados de alguns usuários. De acordo com o usuário Pedr4uz, o potencial invasor só precisava gerar um link falso, quando o usuário clicasse, o atacante teria acesso a todas as sessões, contas de usuário e funcionários.

Ainda de acordo com Pedr4uz, a vulnerabilidade deixa expostos até mesmo funcionários desses sites, o que poderia dar ao invasor acesso às sessões desses colaboradores e a possibilidade de roubar contas de outros funcionários, inclusive, com privilégios de administrador do site.

Pedr4uz recebeu uma recompensa de US$ 1000 (R$ 5.370 na cotação atual), através da iniciativa HackerOne. Referente a dois bugs no Redtube, um no Pornhub e outro no YouPorn.