Polícia prende ex-PM que atraía vítimas em site de relacionamento para cometer golpes

Rio - "Busco alguém que esteja em paz... Que seja leve... Sem desespero para encontrar alguém. Que seja de verdade". Mas a verdade passou longe. A descrição de "Diego", de 34 anos, em um aplicativo de relacionamento, seria a primeira isca para cometer golpes contra homens e mulheres em busca de um novo amor. Na foto de perfil, um sujeito aparentemente gente boa acompanhado de um cão de estimação. Por trás da falsa identidade, está, segundo a Polícia Civil, o ex-policial militar Rodrigo Ferreira Rocio, 33, preso pela 21ª DP (Bonsucesso) em casa, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na sexta-feira. Ele já tinha sido expulso da PM por furtar armas do quartel e possui extensa ficha criminal.



Segundo o delegado Hilton Alonso, Rodrigo utilizava sites de relacionamento para atrair as vítimas para encontros românticos. Depois, as furtava. A foto do perfil no aplicativo 'Badoo' era de Rodrigo, mas o nome era falso e a linha telefônica para se comunicar era de vítima anterior. O último caso, descoberto pela 21ª DP, teria acontecido no dia 2 de agosto, quando uma mulher denunciou ter marcado um encontro com Rodrigo pelo aplicativo "Badoo", às 19h, no Carioca Shopping, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.

O ex-PM dizia, em site de relacionamento, querer conhecer uma pessoa "de verdade" - Reprodução



"A vítima esclareceu que o contato com 'Diego' era feito tanto por WhatsApp quanto pelo app 'Badoo'. A partir do número telefônico utilizado pelo autor, foram obtidos dados cadastrais do titular da referida linha. Contudo, analisando a fotografia do titular da linha telefônica, concluiu-se que não se tratava do autor do fato descrito pela vítima", afirmou o delegado Hilson Alonso. Segundo o investigador, o criminoso usou a linha de celular e dados cadastrais de outra vítima que relatou o mesmo modo de atuação do suspeito em ocorrência registrada no dia 15 de julho na 58ª DP (Posse). Em depoimento, a vítima declarou que eles nem chegaram a entrar no estabelecimento e já saíram em um carro prata. Em determinado momento, o homem estacionou em frente a uma farmácia na Praça das Nações, em Bonsucesso, na Zona Norte, alegando dor de cabeça, e pediu para a vítima comprar remédio com R$ 5 dados por ele. A mulher deixou bolsa e pertences dentro do veículo. Quando voltou com o remédio, "Diego" já tinha fugido do local com todos os pertences dela. O veículo era alugado pelo suspeito para trabalhar como motorista do Uber.

Carro utilizado para o encontro com a vítima no Carioca Shopping era alugado para a atividade de Rodrigo como motorista de aplicativo - Divulgação



No momento da prisão, na sexta-feira, foram encontrados com Rodrigo, também segundo o delegado, uma réplica de metralhadora, diversas mochilas e documentos de terceiros. Quatro novas vítimas do ex-PM já foram localizadas após sua prisão preventiva e a análise dos documentos apreendidos, demonstrando sua habitualidade na prática desse tipo de crime. Pelo caso investigado em Bonsucesso, Rodrigo vai responder por furto qualificado. "Embora o autor tenha tentado dificultar a sua identificação ao utilizar os dados de outra pessoa para o cadastro no aplicativo de relacionamento, mas com sua foto, a investigação acabou por identificá-lo como sendo o ex-PM Rodrigo Ferreira Rocio, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo", afirmou o delegado. De acordo com Hilton Alonso, a vítima retornou à 21ª DP para analisar a fotografia de Rodrigo e reconheceu "de forma inequívoca" como sendo a pessoa que encontrou na entrada do Carioca Shopping.