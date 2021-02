Por AFP

Publicado 19/02/2021 10:52

Londres - O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth II, e sua esposa Meghan perderam seus últimos títulos oficiais, especialmente militares, após a confirmação à rainha de sua retirada definitiva da família real britânica, anunciou nesta sexta-feira (19) o Palácio de Buckingham.Ansioso por conquistar independência financeira e se proteger da pressão da mídia, o casal provocou uma forte reação no ano passado ao se retirar da vida oficial.Efetiva no final de março passado, a decisão seria revista após um ano."O duque e a duquesa de Sussex confirmaram à Sua Majestade, a Rainha, que não voltarão a ser membros ativos da família real", informou o Palácio em um comunicado."Após conversas com o duque, a Rainha escreveu para confirmar que, renunciando ao trabalho ligado ao pertencimento à família real, não é possível continuar a exercer as responsabilidades e deveres inerentes a uma vida ao serviço do público", acrescentou.Os títulos serão, portanto, devolvidos e distribuídos entre os demais membros da família."Embora todos estejam tristes por sua decisão, o duque e a duquesa continuam sendo membros muito queridos da família", enfatizou o Palácio.Harry, de 36 anos, perderá seus títulos militares, especialmente na Royal Marines, aos quais era muito apegado após ter servido no Afeganistão, bem como sua função de representante na Federação de Rúgbi.Meghan Markle perderá suas patronagens de caridade, principalmente no National Theatre de Londres."Como mostrou seu trabalho durante o ano passado, o duque e a duquesa permanecem comprometidos com seus deveres e serviços no Reino Unido e no resto do mundo, e continuaram a apoiar as organizações que representam, independentemente de seu papel oficial", respondeu um porta-voz do casal.Harry e Meghan, com seu filho Archie, estão estabelecidos na Califórnia e assinaram contratos com as plataformas Netflix e Spotify.Depois que a ex-atriz anunciou que sofreu recentemente um aborto espontâneo, o casal revelou no domingo que está esperando um segundo filho.