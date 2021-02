Harry e Meghan Markle Reprodução

De acordo com informações da revista People, Harry e Meghan estão à espera do segundo filho. O casal já é pai de Archie, de um ano.

Recentemente, a duquesa de Sussex venceu o processo contra o jornal "Mail on Sunday", responsável por publicar trechos de uma carta escrita à mão por ela e enviada a Thomas Markle, pai da atriz. Segundo as autoridades do Reino Unido, o jornal "violou" a privacidade de Meghan.



Segundo o juiz Warby, que presidiu o caso, a esposa de Harry foi "razoável em sua expectativa de que os conteúdos da carta se manteriam privados", constatando que a publicação "violou essa expectativa".