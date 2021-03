Por Último Segundo

Publicado 13/03/2021 13:09 | Atualizado 13/03/2021 13:11

Um vídeo publicado na última terça-feira (9) mostra cenas impressionantes de um leão atacando um grupo de cães selvagens em um safári na África do Sul.

Jared Wolf, o jovem de 22 anos que fez as imagens, conta que fez o passeio para ver uma matilha de cães selvagens, seu animal favorito.

Porém, o grupo não contava com a chegada do “rei da selva”, um leão macho, que acompanhado de mais três, atacou o grupo."

Nosso dia começou com entusiasmo e pura alegria, mas terminou com sofrimento e muitas lágrimas”, conta o jovem. “Do nada, um leão macho agressivo invadiu a cena e, infelizmente, agarrou dois filhotes de cachorro selvagem”, completa descrevendo a cena.

O grupo que viu a cena, comum no reino animal, fazia um passeio no Lion Sands Game Reserve, uma das maiores reservas de safári, localizada na África do Sul, conhecido por ser um dos poucos redutos de vida selvagem no país.