Brasil completa 2 semanas como o país com mais mortes diárias por Covid no mundo Michael DANTAS / AFP

Por iG

Publicado 19/03/2021 18:23 | Atualizado 19/03/2021 18:25

Brasília - Nesta sexta-feira (19) o Brasil completou duas semanas como o país com mais mortes diárias por Covid-19 no mundo. O país hoje é responsável por 22% de todas as novas mortes e 16% de todos os novos casos de Covid-19 registrados no mundo. O s dados são do Our World in Data .

No ranking mundial, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos no último dia 5 de março, quando registrou 1.800 novos óbitos, frente 1.763 dos EUA. Desde a data, a diferença entre os dois países só aumentou.

Desde terça-feira (16), o país também registra mais mortes diárias por Covid-19 do que a União Europeia inteira e também a América do Norte. O Brasil tem registrado mais mortes mesmo com uma população menor que a dos EUA (209 milhões contra 328 milhões) e da União Europeia (447 milhões).

Em número de casos, o Brasil também se tornou na terça o país com mais casos diários no mundo (83.926, frente 53.579 dos EUA).

Vacinação

No balanço da vacinação contra Covid-19 da quinta-feira (18) um total de 10.984.488 pessoas já tinha recebido a primeira dose de vacina, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 5,19% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 4.027.123 pessoas (1,90% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 15.011.611 doses foram aplicadas em todo o país.