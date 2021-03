Por iG

Publicado 22/03/2021 20:31

Camberra - Um jovem de 17 anos morreu uma semana após ser picado por uma vespa-do-mar, animal que tem o pior veneno entre os seres marinhos e se parece com uma água-viva tradicional, em uma praia de Queensland, na Austrália. As informações são do canal australiano 7News.



O adolescente nadava em Patterson Point, próximo à cidade de Bamaga, no dia 22 de fevereiro, quando foi picado pela vespa-do-mar, também conhecida como cubomedusa e chamada pelos australianos de box jellyfish. Segundo a mídia local, essa foi a primeira morte causada pela picada do animal em 15 anos. O jovem foi transportado para o hospital no mesmo dia do incidente e morreu no dia 1 de março, de acordo com a polícia.

"O recente incidente em Bamaga é um alerta oportuno para tomar precauções ao nadar em qualquer mar do Norte", disse Marlow Coates, diretor de serviços médicos, do hospital Torres e Cape. "Estamos vendo cubomedusas em nossas águas e elas podem causar a síndrome de Irukandji", disse o diretor, mencionando a doença provocada pelo envenenamento por ferrão de medusas marítimas.

Coates também disse que os nadadores devem usar roupas de proteção, como trajes de lycra ou de neoprene, e ficar fora da água caso não tenham equipamentos de proteção. As autoridades afirmaram que uma picada da Chironex é "imediata e terrivelmente dolorosa" e "deve ser considerada uma ameaça à vida".

As cubomedusas têm tentáculos cobertos por pequenas setas carregadas de veneno, conhecidas como nematocistos. Existem cerca de 50 espécies do animal, mas apenas algumas contêm veneno que pode ser letal para as pessoas – incluindo a espécie australiana, Chironex fleckeri, considerada o animal marinho mais venenoso, conforme o Serviço Oceânico Nacional. A espécie pode atingir até 30 centímetros de diâmetro e tentáculos com até 3 metros de comprimento, já tendo causado mais de 70 mortes no país.