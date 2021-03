Pneumologista recomenda que pacientes continuem tratando a asma e outras alergias respiratórias apesar da pandemia da Covid-19 Pixabay

Por KARILAYN AREIAS

Publicado 23/03/2021 14:48

Rio - Pessoas com doenças respiratórias, como asma e rinite, devem continuar o tratamento durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o pneumologista Pedro Lobianco, médico há mais de 40 anos, ter doenças crônicas controladas é importante para manter o paciente com qualidade de vida.

"No início da pandemia havia a dúvida se continuar com a medicação contra a asma, os corticoides, prejudicava o paciente ou aumentava a chances dele contrair o coronavírus. Hoje já se sabe que se pode continuar o tratamento e que a a asma não é uma fator de risco para contrair o vírus, ela é um fator de risco para o agravamento", esclarece o médico.

Ainda segundo Lobianco, a forma mais eficaz de evitar o vírus é seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e fazer o isolamento social, usar máscaras, lavar as mãos ou higienizá-las com álcool em gel 70%.

"Atendi casos em que pessoas da mesma família se infectaram em festas, eventos com parentes. Agora, o nível de contágio do vírus está maior. Logo, a melhor forma de evitá-lo é seguindo essas recomendações que ouvimos falar desde o início da pandemia", diz.

Além disso, o médico frisa a importância das vacinas para imunização da população e combate à doença e afirma que não há contraindicações para quem possui alergias respiratórias.

"Estando disponível para sua faixa etária é ir ao posto e tomar. A vacina é o melhor meio de lidar com a doença", enfatiza.