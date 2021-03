Diretora-geral da OPAS, Carissa Etienne AFP

Por AFP

Publicado 23/03/2021 13:48

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertou nesta terça-feira (23) sobre o "terrível" aumento da covid-19 no Brasil, que atinge também seus vizinhos Venezuela, Bolívia e Peru, e destacou o aumento das infecções no Chile, Paraguai e Uruguai.

"O vírus continua aumentando perigosamente em todo o Brasil", declarou a diretora da OPAS, Carissa Etienne.

"Infelizmente, a terrível situação do Brasil está afetando também os países vizinhos", acrescentou, destacando o aumento das infecções no Uruguai, "alarmante pelo tamanho do país".