Mulher é transportada por filho e genro em moto devido a falta de carro funerário na Índia Reprodução/ Twitter

Por iG Último Segundo

Publicado 30/04/2021 15:02

A pandemia do novo coronavírus na Índia vem batendo recordes altíssimos de casos diários da doença, tendo resultados que marcam 320 mil infecções por dia. Com o número alto de mortos passando dos 200 mil, o país entrou em carência de carros funerários para transportar o corpo das vítimas até o local indicado. As informações foram apuradas pelo Extra.

Um desses casos ocorreu em Palasa, na última segunda-feira (26). O corpo de uma mulher, de 50 anos, foi colocado entre o genro e o filho, que conduzia uma motocicleta, que foi em direção ao vilarejo onde a vítima morava para que seu corpo fosse cremado. Homens foram interceptados pelas autoridades locais.

Segundo as informações dos meios de comunicação indianos, a mulher morreu em uma unidade de saúde de sua cidade. A situação é considerava grave, pois não havia transporte disponível para levar corpo até o necrotério. Com isso, o filho e o genro tiveram que improvisar o meio de transporte e os policiais permitiram que eles seguissem o caminho.



De acordo com o epidemiologista Eric Feigl-Ding, pesquisador da Federação de Cientistas Americanos que compartilhou o vídeo feito sobre o caso em sua conta no Twitter, ele declarou ter checado a autenticidade do vídeo e que um amigo indiano comentou que imagens eram “provavelmente a coisa mais triste” que ele havia visto até o momento na pandemia.