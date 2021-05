Mundo & Ciência

Merkel anuncia criação de centro de inteligência para combate a pandemias futuras

Segundo a chanceler da Alemanha, a crise do coronavírus ensinou ao mundo que uma pandemia só pode ser combatida por meio de trabalho conjunto entre países e entidades globais, com o auxílio de dados que guiam as políticas sanitárias

Publicado há 4 horas