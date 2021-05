Lia Amy Carlson, de 45 anos, alegava ser uma criatura de 19 bilhões de anos e que já fora filha de Donald Trump em outras vidas Reprodução

Por iG Último Segundo

Publicado 06/05/2021 14:45

A polícia do estado de Denver, nos Estados Unidos , encontrou o corpo de Lia Amy Carlson, de 45 anos, mumificado em uma situação macabra. A mulher era líder de um grupo religioso chamado Love Has Won (O Amor Vence) e foi encontrada morta dentro de um saco de dormir, enrolada em luzes natalinas, com os olhos arrancados e maquiagem de glitter no rosto.

Ainda não houve a confirmação oficial da identidade do corpo devido ao estado de decomposição do corpo que já se encontrava em estado de putrefação, mas testemunhas e integrantes do grupo confirmam que trata-se de Amy.

Em 16 de abril, membros do grupo religioso realizaram uma live nas redes sociais e afirmaram que a líder estaria "muito próxima de morrer".

No local onde o corpo foi encontrado haviam sete membros da seita e todos foram presos, conduzidos como suspeitos. Outras duas crianças, de 14 e 2 anos, estão sob custódia da justiça americana.

Investigadores acreditam que a hipótese mais provával seja que Amy tenha ingerido pratas coloidais, substância que o grupo comercializava alegando promover a cura da covid-19.

Love Has Won, a seita, surgiu em 2018 e contava com 20 membros até a prisão dos envolvidos no crime. Amy alegava ser uma criatura de 19 bilhões de anos e que já fora filha de Donald Trump em outras vidas